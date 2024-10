Israel assume que tanque atingiu posto de soldados da ONU no Líbano

O Exército israelita assumiu que um dos seus tanques atingiu hoje um posto dos 'capacetes azuis' da ONU no Líbano, onde defronta o movimento Hezbollah.

Em comunicado, o Exército do Israel refere que o tanque, quando tentava resgatar soldados feridos, debaixo de fogo inimigo, recuou vários metros e atingiu um posto da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (FINUL).

Antes, a FINUL tinha indicado que dois tanques israelitas tinham "forçado a entrada" de uma das suas posições.

Há três semanas que Israel realiza uma intensa campanha de bombardeamentos contra o sul e o leste do Líbano, assim como contra a capital, Beirute, além de uma ofensiva terrestre.

Pelo menos cinco soldados da FINUL ficaram recentemente feridos durante os combates no sul do Líbano entre as forças israelitas e o grupo xiita libanês Hezbollah, aliado do movimento sunita palestiniano Hamas, em guerra com Israel há um ano.