Benesses do Orçamento e início do julgamento do 'caso BES' em destaque nos jornais

Bom dia. Estas são as principais notícias desta segunda-feira, 14 de Outubro de 2024.

No Público:

- "Orçamento abre a porta à redução do IVA na construção de habitação"

- "Líbano. ONU acusa Israel de lançar tanques contra base da UNIFIL"

- "Manobra ousada. Space X faz aterrar o maior foguetão"

- "Carta a Von der Leyen. Montenegro defende aumento de verba para a UE"

- "Perfil. Juíza do caso BES foi professora de Francês"

- "Menores. Figura de apadrinhamento civil é ignorada em Portugal"

- "Goiana da Silva. 'O país beneficiaria se Ana Paula Martins e Fernando Araújo trabalhassem lado a lado'"

- "Praias. O comboio da Costa da Caparica volta aos carris, mais moderno e mais artístico"

No Correio da Manhã:

- "Processo do BES revela 'lei da cunha'. Julgamento começa amanhã"

- "Risco de saída de estrelas com Hugo Viana. Cobiça inglesa ameaça Sporting"

- "Limitação financeira. Dívida do Benfica trava ofensiva no mercado"

- "FC Porto. Diogo Costa na mira do M. City"

- "Barómetro. Maioria aprova IRS Jovem e descida do IRC"

- "Casal Madureira. Licença para encontros mensais na cadeia"

- "Faro. Polícia com pulseira por perseguir ex-mulher"

- "Conheça as listas das autarquias que mais apoiam as famílias"

- "Educação. Subsídio de deslocação leva professores para a rua"

- "Navegador. ADN de Colombo não anula origem em Cuba"

No Jornal de Notícias:

- "Baixou diferença salarial entre homens e mulheres"

- "Caso BES. Alzheimer de Salgado ensombra processo"

- "Entrevista. 'Ganhar sete vezes em oito jornadas é um bom ponto de partida'. Zé Pedro, central do FC Porto, diz ter 'vontade de provar que as críticas estão erradas'"

- "Violência. Menos carros roubados mas mais detidos por assaltos"

- "Porto. Advogado julgado por abusar de refugiada"

- "Espinho. Socorro nas praias alargado ao inverno"

- "Agricultura. Mau tempo coloca em risco safra da castanha"

- "Música. Marcas fogem dos festivais de verão"

No Diário de Notícias:

- "Compensação por rendas congeladas está três meses atrasada"

- "Processo. Dez anos depois, arranca o julgamento do caso BES"

- "Lisboa. Hostels e centros de acolhimento. As novas casas dos sem-abrigo da Gare do Oriente e dos Anjos"

- "DN Brasil. Conselho Federal de Fonaudiologia tenta diálogo para habilitação de profissionais em Portugal"

- "Liga das Nações. Quando Bento ganhou asas e pela primeira vez Portugal não perdeu na Escócia"

- "Médio Oriente. Missão da ONU no Líbano é foco de tensão de Netanyahu com aliados"

- "Eleições na JS. Sofia Rodrigues contra Bruno Gonçalves no primeiro frente-a-frente em 18 anos"

- "Militares na Presidência? Na UE, existem na República Checa e na Bulgária"

No Negócios:

- "Jovens vindos do estrangeiro com acesso direto ao IRS Jovem"

- "Conversa capital. Armindo Monteiro [presidente da CIP]. Duodécimos? 'Preferia eleições antecipadas'"

- "Navigator é uma das posições que o Governo quer alienar"

- "BPN ainda pesa metade da dívida das empresas públicas"

- "Maioria está de acordo com descida do IRC e com IRS Jovem"

- "Da Ucrânia ao Médio Oriente, Sarmento tem contas à prova"

- "Investidor privado. Como se transmitem bens digitais nas heranças?"

No O Jornal Económico:

- "Parceiros da Savannah no lítio de olho na construção de refinaria"

- "Tesla perde 8,7% do valor num só dia, depois de apresentar táxi-robô autónomo"

- "Álvaro Fernández, diretor-geral da Michael Page Portugal. 'A saúde mental tem de ser encarada como um prioridade contínua nas empresas'"

- "Clara Raposo é a quarta mais poderosa no setor financeiro em Portugal"

- "Portugal tem dois MBA entre os 100 melhores do mundo"

- "OE 2025. Tudo o que precisa de saber sobre o que muda para as empresas e as famílias"

- "Portugueses valem mais de metade da carteira de 1,5 mil milhões de Jorge Mendes"

- "Novo PGR promete combater corrupção e traça linhas vermelhas"

No Record:

- "Sporting. Como Viana conquistou o City. Os bastidores da mudança do diretor desportivo para o Manchester"

- "Benfica. United pode recomprar Carreras por 20 milhões"

- "Hóquei em patins. Oliveirense-Benfica (2-3). Águias reconquistam Elite Cup"

- "FC Porto. 'Felicidade do Nico agora é total', Fran, pai do médio, descreve estado de espírito"

- "Seleção. Ian Cathro, treinador do Estoril, antecipa duelo de amanhã: 'O sangue escocês vai sentir-se'"

No O Jogo:

- "'Vim para vencer títulos'. Nehuén Pérez, em entrevista a O JOGO, assume ambição e enaltece grandeza do FC Porto"

- "Chicharito cativa Vítor Bruno. Domingos Andrade aproveita ausências de Grujic, Eustáquio e Vasco Sousa"

- "Salgado Zenha promete um leão 'crónico candidato'. Vice-presidente sublinha importância do sucesso financeiro para o sucesso desportivo"

- "Hjulmand cumpre castigo na seleção e chega mais cedo"

- "Benfica. 'Beste tem um pé esquerdo especial'. Antigo técnico no Jahn Regensburg destaca versatilidade do ala"

- "Kokçu e a parceria com Akturkoglu: 'Chegada dele foi bom para os dois'"

- "Seleção. Martínez com borrego na ementa. Portugal nunca venceu um jogo oficial na Escócia"

- "Renato Veiga impressionou imprensa espanhola"

- "Hóquei em patins. Águias levam Elite Cup"

E no A Bola:

- "Renato entra na luta. Mais opções para o meio-campo do Benfica"

- "Kokçu: 'Podemos ter melhores resultados e exibições'"

- "Sporting. 'Voltámos a ser um crónico candidato ao título'. Salgado Zenha, responsável pelas finanças leoninas, sublinha a recuperação global dos últimos anos"

- "FC Porto. 'Teimosia' de Eustáquio e afirmação de Francisco Moura"

- "Liga das Nações. Apuramento à vista contra adversário em defesa da honra"

- "Liga Betclic. Há nove campeonatos na Europa com mais golos"