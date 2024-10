Ricardo Velho fala em "sonho de criança" após chamada à selecção nacional

O guarda-redes Ricardo Velho, do Farense, disse hoje estar a viver um "sonho de criança" com a chamada à seleção portuguesa para os encontros na Polónia e da Escócia, do Grupo A1 da Liga das Nações em futebol.

"Um sonho de criança. É a recompensa pelo trabalho que estamos a desenvolver tanto eu como o clube. Tem sido um percurso muito bom, tem sido um percurso de trabalho. Fico muito feliz", declarou o guardião dos 'leões de Faro', aos meios de comunicação do emblema algarvio.

Além do titular da baliza do Farense, de 25 anos, também o médio Samuel Costa, dos espanhóis do Maiorca, de 23, é estreia absoluta na seleção 'AA', comandada por Roberto Martínez.

A formação das 'quinas' joga com a Polónia em 12 de outubro, num embate marcado para Varsóvia, e, três dias depois, defronta a Escócia, em Glasgow, em encontros da terceira e quarta jornadas do Grupo A1 da Liga das Nações. Os jogos são às 19:45 (em Lisboa).

Depois de duas jornadas, Portugal, que venceu por 2-1 na receção a Croácia e Escócia, lidera isolado o agrupamento, com seis pontos, contra três de croatas e Polónia e nenhum dos escoceses.

Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro agrupamentos da Liga A da quarta edição da prova seguem para os quartos de final.

Portugal conquistou em 2019 a primeira edição da Liga das Nações, ao bater na final os Países Baixos por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto, graças a um golo de Gonçalo Guedes.