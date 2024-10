JPP apresenta voto de protesto pelos madeirenses terem de pagar a totalidade das viagens

Élvio Sousa apresentou um voto de protesto contra o facto de os madeirenses ainda serem obrigados a pagar a totalidade das ligações entre o continente e a Madeira e desta aos Açores ("pela manutenção do regime que obriga os madeirenses a pagar o valor total das passagens para o restante território português").

O deputado do JPP pediu para os demais partidos não serem vassalos de Lisboa.

É preciso defender os madeirenses.

Nuno Morna (IL) disse não concordar com alguns pormenores do voto de protesto e entende o protesto como dirigido ao PS, por não regulamentar a lei, e ao PSD, por ser o pai do modelo.

Miguel Brito (PS) veio criticar o modelo que está a ser estudado presentemente, a plataforma electrónica.

Bruno Melim (PSD) diz que o voto de protesto é um favor ao PS. O JPP, diz, nunca protestou pelo atraso do PS e agora, que está a ser trabalhado, é que vem protestar.