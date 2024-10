Santuário de Fátima recebe cerimónias finais da última grande peregrinação do ano

O Santuário de Fátima é hoje palco das cerimónias finais da última peregrinação internacional aniversária do ano, presididas pelo arcebispo de Manaus, cardeal Leonardo Steiner.

Depois de muitos milhares de peregrinos terem participado na última noite na procissão de velas e na celebração da palavra, para hoje é esperado um grande número de fiéis, tendo em conta o dia de domingo.

A diocese do cardeal Steiner, em plena Amazónia, deve continuar a marcar presença nas cerimónias, depois de, na noite de sábado, o prelado ter lembrado os povos indígenas que sofrem com a falta de chuva ou a desflorestação.

Perante dezenas de milhares de pessoas presentes no santuário para as cerimónias de início da peregrinação de 12 e 13 de outubro à Cova da Iria, o prelado disse ter trazido no coração "as comunidades da Amazónia, os povos indígenas, as comunidades ribeirinhas".

Nesta peregrinação, o santuário regista a presença de 181 grupos organizados de fiéis oriundos de 31 países.

Estes 181 grupos congregam perto de 7.500 peregrinos, que vêm desde Portugal ao Vietname, passando por países como Espanha, Itália, Áustria, Croácia, Brasil, Canadá, China ou Indonésia.

O país com mais grupos inscritos nos serviços do Santuário de Fátima é a Itália, com 28 grupos, seguindo-se os Estados Unidos, com 23 grupos, e Portugal e Polónia, com 22.