"Vencer em Viseu é a nossa ambição"

Este domingo, em Viseu, vai o Marítimo procurar manter-se na senda das vitórias, dando seguimento ao triunfo alçancado frente ao FC Porto B. "A nossa intenção e a nossa ambição é manter este registo positivo, manter a tendência de evolução da equipa, tanto a nível de jogo como no que concerne ao resultado, o que passa por ir a Viseu vencer, mesmo sabendo que o Académico tem uma equipa forte e que tem como objectivo a subida de divisão", começou por sublinhar Jorge Silas na abordagem ao embate com a turma viseense.

De resto, o treinador do Marítimo assume que a sua equipa tem com ambição "ganhar os jogos em todos os campos e Viseu não será excepção, com todo o respeito que o adversário nos merece".

Confrontado se será possível, já neste jogo, conciliar com a vitória uma melhor qualidade de jogo, Silas considera que "uma melhor qualidade de jogo vem com as vitórias , vem com a confiança e vem com o tempo de trabalho acumulado, porque não tivemos pré-temporada e entramos em competição com pontos em disputa", pelo que "o nosso grande objectivo é ganhar".

"Claro que com as vitórias a confiança aumenta. Durante esta semana notei que a equipa já cresceu muito, também porque vencemos e começa a haver alguma coinfiança no nosso trabalho e na busca de arriscar um bocadinho mais em zonas em que temos de arriscar, mas a equipa não se sentia suficientemente confortável para o fazer. As vitórias são muito importantes para ganhar a confiança que a equipa necessita", sublinha.

"Pressionar alto em vez de recuar é o desejo"

Marcar e defender a vantagem com o FC Porto B, uma situação que Silas quer emendar. "Isso acontece muito em todas as equipas, ainda nos acontece, é outras das situações que temos de combater, mas é mais visivel quando uma equipa vem de uma fase mais longa sem ganhar. Não posso garantir que não volte a acontecer pois, muitas vezes, o subconsciente dos jogadores pende para fazer isso, mas, em geral, o que desejamos é pressionar alto e chegar a um momento em que a nossa energia nos possibilite jogar o mais tempo possível alto e que não tenhamos que baixar as linhas, porque, naturalmente, ao baixar corremos mais riscos. Sinto-me mais confortavel com a equipa a jogar na área adversária e a ter bola", sustenta o técnico maritimista que, a propósito da qualidade da equipa, atira que "não vejo que todas as equipas joguem bem e o Maritimo não jogue nada".

O Marítimo vai jogar, em Viseu, diante de um adversário que não vence há quatro jogos - foi também afastado da Taça de Portugal por uma equipa do Campeonato de Portugal, o Lusitano de Évora - pelo que vai encontrar igualmente uma equipa na busca de voltar às vitórias. "Pese embora esse quadro, não creio que o jogo deles vá mudar muito relativamente ao que tem sido até aqui. É uma equipa que se sente muito confortável a jogar em bloco baixo, que sai muito forte para as transições ofensivas e contra-ataques. e temos que estar preparados para isso", revela Silas que assegura já ter visto o Académico de Viseu jogar, esta época, em várias ocasiões. "Conheço-os muito bem, sei mais ou menos como joga a equipa, pode ser que nos surpreendam, mas vamos estar preparados para isso", reforça.

Sem a referência de ataque, André Clóvis, que vai cumprir castigo, Silas diz que "provavelmente vai jogar o Diogo Almeida, que foi meu jogador no Mafra", pelo que "estamos preparados para o que possa acontecer, até para a probabilidade do relvado não estar em boas condições em virtude do mau tempo que se tem feito sentir no Continente. "Tenho o meu onze mais ou menos programado. Não sei como vai estar o terreno de jogo, mas se verificar que está impraticável, claro que teremos de repensar algumas coisas, mas, em geral, a nossa equipa foi preparada para aquilo que conhecemos do Académico de Viseu", conclui.