Semana ‘negra’ com três mortes nas estradas da Madeira

Os últimos sete dias ficaram marcados pela negativa, com três mortes nas estradas da Madeira. Dois jovens perderam a vida num despiste de mota no túnel da Quinta Grande, no último domingo, e ontem um homem morreu após um despiste na via rápida, na zona da Boa Nova.

Segundo o Comando Regional da PSP, entre os dias 27 de Setembro e 3 de Outubro ocorreram 69 acidentes de viação na Região, que provocaram 14 feridos ligeiros e dois graves.

Ocorreram 50 colisões, 15 despistes, um atropelamento e três outros acidentes não especificados.

Neste mesmo período a PSP deteve ainda 11 condutores sob efeito de álcool, cinco sem carta de condução e um por condução de veículo em estado e embriagues e sem habilitação legal.