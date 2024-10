“Escândalo e vergonha é deixar a Madeira a arder e ir apanhar sol para o Porto Santo”

O PS já reagiu às declarações de Miguel Albuquerque, sobre as audições na Assembleia da República, sobre o incêndio que assolou a Madeira em Agosto. "Um escândalo e uma vergonha foi Miguel Albuquerque ter deixado a Madeira a arder e ir de férias apanhar sol para a ilha do Porto Santo", aponta Victor Freitas.

O presidente do Governo Regional disse que a comissão criada foi "escândalo e vergonha". O parlamentar socialista considera lamentável a todos os títulos que Albuquerque, que teve a postura que teve durante os incêndios, tente “afastar de si o escândalo e a vergonha que foi o seu próprio comportamento”. “Como é possível que o presidente do Governo, com todas as responsabilidades inerentes ao cargo que desempenha, tenha voltado as costas aos madeirenses, quando viviam momentos de aflição, para regressar às suas férias, como se nada se passasse?”, questiona Victor Freitas.

O socialista nota que as declarações foram proferidas no Curral das Freiras, uma das zonas mais afectadas por estes incêndios, a qual “visitou de fugida, para depois voltar à espreguiçadeira no Porto Santo”. “Isto sim, é não ter vergonha alguma!”, condena o parlamentar.

Para Victor Freitas está à vista que Miguel Albuquerque não quer é que seja esclarecida toda a verdade sobre a gestão política e dos meios no combate aos incêndios que atingiram quatro concelhos da Madeira e queimaram mais de cinco mil hectares.

O deputado do PS salienta que as audições em curso na Assembleia da República fazem todo o sentido, tendo em conta que, naquele âmbito, o que se pretende é que sejam ouvidas personalidades como a ministra da Administração Interna e responsáveis por entidades e autoridades nacionais em matéria de protecção civil e combate a incêndios.

O socialista lamenta ainda a falta de empatia e de solidariedade por parte do presidente do Governo Regional relativamente àqueles que sofrem, comportamento que, aliás, já tem vindo a demonstrar em episódios anteriores. "Como recorda, basta ver o que aconteceu com o acidente com um autocarro de turismo em Abril de 2019, que vitimou 29 pessoas, ocasião em que Miguel Albuquerque não interrompeu as férias no Dubai, mas, contrariamente, deslocaram-se à Região o Presidente da República e os ministros dos Negócios Estrangeiros de Portugal e da Alemanha", aponta. “Vergonha tem sido a falta de sentido de Estado e de respeito para com o cargo que ocupa”, remata Victor Freitas.