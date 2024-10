PS vai apresentar contraproposta à do Governo "em breve"

O PS vai apresentar "em breve" uma contraproposta à que foi hoje entregue pelo Governo para as negociações do Orçamento do Estado, confirmou à Lusa fonte socialista.

Segundo a mesma fonte, esta contraproposta será entregue ao executivo liderado por Luís Montenegro "em breve".

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, apresentou hoje ao líder do PS, Pedro Nuno Santos, uma contraproposta àquela que tinha sido entregue na semana passada pelos socialistas.