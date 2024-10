200 candidatos participaram no Fórum Emprego

A 3.º edição do Fórum Emprego, que decorreu durante três dias, no àtrio da Câmara Municipal do Funchal (CMF), registou uma participação aproximada de 200 candidatos. Em média, 20 candidatos foram encaminhados para entrevistas e cinco candidatos foram admitidos pelas empresas presentes. Os dados foram revelados pela presidente da autarquia no encerramento da edição 2024.

Cristina Pedra assinalou com agrado o “acréscimo” do número de ofertas e de procura, dando nota da “satisfação” das empresas pela iniciativa da autarquia, tendo estas manifestado interesse em manter a sua participação em futuras edições. A edição deste ano contou com 15 empresas inscritas, mais três que a edição anterior.

Paralelamente, o Fórum de Emprego Online continua activo, sendo esta uma plataforma digital que complementa a interação presencial. Conta com 67 empresas inscritas e 475 ofertas de emprego nas mais diversas áreas. Os interessados (Empresas e candidatos a emprego) podem efectuar o seu registo em funchal.pt.

Através destas iniciativas a edilidade reforça o compromisso na promoção da empregabilidade, criando um canal de interação directa entre empregadores e potenciais candidatos com vista ao recrutamento de trabalhadores.

Nesta 3.ª edição do Fórum Emprego decorreu uma conferência na sala da Assembleia Municipal sob a temática 'Transformação Digital e o Mercado de Trabalho: Preparar para o Futuro', e que contou com presença de um reconhecido painel de oradores, além de um workshop sob a temática 'Empregabilidade 360: Estratégias para o Sucesso Profissional'

Este ano, pela primeira vez, realizou-se um passatempo dirigido aos participantes e potenciais candidatos a emprego. O sorteio realizou-se esta tarde, no qual foram sorteados 6 brindes oferecidos por cinco empresas: uma viagem de ida e volta ao Porto Santo (Porto santo Line), um jantar para 2 pessoas, no Restaurante Terreiro, um almoço para 2 pessoas no restaurante Il Basílico, um cabaz de compras no valor de 50 euros (Pingo Doce) e 2 envelopes com 4 bilhetes de cinema, cada (Nos Madeira).