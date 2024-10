Pelo menos 45 mortos em naufrágio ao largo do Djibuti

Pelo menos 45 pessoas morreram devido ao naufrágio de duas embarcações que transportavam migrantes ao largo do Djibuti, anunciou hoje a agência da ONU para as migrações.

"As embarcações partiram do Iémen com 310 pessoas a bordo", declarou a Organização Internacional para as Migrações (OIM), acrescentando que muitos passageiros continuam desaparecidos.

Numa mensagem nas redes sociais, a OIM salienta que 32 pessoas foram resgatadas, acrescentando que esteve envolvida na operação de salvamento.

Todos os anos, dezenas de milhares de migrantes do Corno de África tomam a "Rota Oriental" através do mar Vermelho, numa tentativa de chegar aos países ricos em petróleo do Golfo, fugindo de conflitos, catástrofes naturais e fracas perspetivas económicas nos seus países de origem.

Em agosto, uma embarcação que transportava migrantes afundou-se ao largo da costa do Iémen, matando 13 pessoas.

Os migrantes que conseguem chegar ao Iémen enfrentam muitas vezes outras ameaças à sua segurança no país mais pobre da Península Arábica, que se encontra em guerra civil há quase dez anos.

A maioria tenta chegar à Arábia Saudita e a outros países do golfo Árabe, onde podem trabalhar como operários ou empregados domésticos.