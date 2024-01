Pedro Calado afirma que está provado o apoio da CMF à expansão do LIDL para a Madeira

O presidente da Câmara Municipal do Funchal assume que, hoje, ficou comprovado que a Câmara Municipal do Funchal tem prestado "todo o apoio necessário" para que a cadeia alemã LIDL implemente as suas lojas na Madeira. Numa reacção ao comunicado emitido pelo grupo alemão, Pedro Calado disse ao DIÁRIO que "esta autarquia estará, como sempre, de portas abertas a todo e qualquer investimento reprodutivo, de criação de riqueza, em benefício de todos os funchalenses".

LIDL explica estar a reorganizar expansão para a Madeira "sem qualquer motivação política" A cadeia de supermercados LIDL afirma que se encontra num processo de reorganização do seu plano de expansão para a Madeira, "na sequência do contexto económico e financeiro, nacional e internacional, vivido actualmente, sem qualquer motivação política". Aliás, garante ter "recebido até ao momento todo o apoio necessário por parte das autoridades locais".

O autarca indica que esta comunicação por parte do LIDL "deita por terra todas as insinuações do líder do JPP, Élvio Sousa, de entraves e dificuldades criadas por esta autarquia".

Além disso, "fica claro que a LIDL mantém o seu interesse em expandir a sua operação à Região, estando a «reorganizar o seu plano de expansão para a Região Autónoma da Madeira, na sequência do contexto económico e financeiro, nacional e internacional, vivido actualmente», o que, uma vez mais, contraria os argumentos do JPP, que têm insistido no fundamento de que a cadeia alemã desistiu de investir na Madeira, por alegados entraves criados pela Câmara do Funchal, que, como se comprova, não passam de folclore político, demagógico, com objetivos meramente eleitoralistas".

Nas declarações ao DIÁRIO vincou ainda que dá o assunto por encerrado, "ficando assim provado que o Município do Funchal tem agido em defesa dos interesses da população e dos investidores, respeitando sempre a legalidade".