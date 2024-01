PSD e PAN, em conjunto e BE propõe comemoração do dia pela eliminação da violência contra as mulheres

Mónica Freitas apresentou a proposta conjunta, do PAN e do PSD, para a comemoração do Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres (25 de Novembro) e os 16 dias de activismo.

A deputada do PAN explicou que o objectivo é, além do 25 de Novembro, é proposto cumprir a recomendação das Nações Unidas e realizar 16 dias de activismo contra a violência doméstica que terminariam a 10 de Dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. A proposta é discutida, em simultâneo com outra do BE.

Mónica Freitas apontou a importância de combater toda a violência de género e recordou as activistas assassinadas pela ditadura da República Dominicana e que levaram à criação deste dia.

A violência doméstica tem números dramáticos e a deputada do PAN considera urgente combater o assédio, as perseguições e o medo imposto em função do género.

Roberto Almada, do BE, defende a comemoração da data de 25 de Novembro como forma de lembrar a violência contra mulheres, mas propõe medidas mais alargadas de apoio e protecção.