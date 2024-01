Cláudia Perestrelo mostra a dimensão da violência contra as mulheres

Violações, morte, raptos para casamentos forçados, assassinatos por 'crimes de honra', mutilação sexual, abortos selectivos, perseguições de todo o género, tráfico de mulheres, prostituição forçada e todo o tipo de discriminações de que as mulheres são vítimas, foram exemplos dados por Cláudia Perestrelo na discussão da proposta conjunta PSD/PANM.

A deputada social-democrata considera importante celebrar o dia pela eliminação da violência contra as mulheres e duas semanas de activismo sobre esta matéria, mas garante que este é um problema que vai muito além das comemorações e que tem de ser combatido de forma eficaz.

A violência contra as mulheres é "a maior violação dos direitos humanos em todo o mundo" pelo que a proposta do PSD e do PAN tem "um propósito mais do que político".

Cláudia Perestrelo lembrou que, na Madeira, está em curso do 3º Plano Regional Contra a Violência Doméstica 2021-2015 e referiu diversas medidas adoptadas.

Um plano regional que motivou uma pergunta de Sancha Campanella (PS) que perguntou pelo relatório preliminar que há muito deveria ter sido apresentado.

Patrícia Spínola, do JPP, fez uma intervenção em que referiu os números da violência doméstica que, em 96% dos casos, tem como vítimas as mulheres. A deputado abordou o plano regional e o facto de ter medidas que não forma implementadas que fazem com que o resultado "sabe a pouco".