ADRAP e AJS dominam Campeonato Regional Jovem de Inverno de atletismo

As atletas da ADRAP - Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena foram as grandes vencedoras do Campeonato Regional Jovem de Inverno, que se realizou este fim-de-semana, no RG3 e na pista de atletismo da Ribeira Brava.

Com um total de 73 pontos e vencendo sete das 14 provas em disputa, as atletas da ADRAP não deram hipóteses às suas adversárias, relegando para as outras posições do pódio o CS Marítimo e o Grupo Desportivo do Estreito (GDE), respectivamente.

No sector masculino, ganhou o Jardim da Serra (AJS) com 74 pontos, seguido da ADRAP, com 57 pontos e o GDE com 41 pontos.