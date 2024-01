Secretário das Finanças apresenta hoje Orçamento Regional e PIDDAR para 2024

O secretário Regional das Finanças, Rogério Gouveia, apresenta, em conferência de imprensa, a proposta de Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2024. A conferência terá lugar, pelas 17h00, no Salão Nobre do Governo Regional da Madeira.

Antes, pelas 15h30, o governantes com a pasta das Finanças formaliza a entrega das propostas de Orçamento e do Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da Região Autónoma da Madeira (PIDDAR) para 2024, aprovadas ontem em Conselho de Governo, na Assembleia Legislativa da Madeira.

Propostas de Orçamento da Região e PIDDAR 2024 aprovadas em Conselho de Governo O Governo Regional aprovou, hoje, a proposta de Decreto Legislativo Regional da Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2024.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

09h00 Os deputados da Assembleia Legislativa da Madeira reúnem-se para 16.ª sessão plenária desta legislatura.

10h00 O representante da República para a Região Autónoma da Madeira (RAM), o juiz conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebe em audiência, no Palácio de São Lourenço, a presidente da Autoridade Nacional das Comunicações (ANACOM), Sandra Maximiano e o delegado na RAM Nelson Melim. Às 10h45, a dirigente ser+a recebida pelo presidente do parlamento madeirense.

10h00 A vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, estará presente na 2.ª conferência 'Mulheres e o 25 de Abril - 50 Anos de Democracia, 50 Anos de Igualdade?', que se realiza no Auditório António de Almeida Santos, na Assembleia da República, em Lisboa.

11h00 Sessão de apresentação oficial da 7.ª edição do Trail Boa Ventura, na sede da junta de freguesia local.

16h00/17h30 Celebração do 1.º aniversário da SunStone na Madeira. Miguel Albuquerque e Paula Cabaço marcarão presença no evento.

17h00 Sessão de esclarecimento sobre a taxa turística, no salão nobre da Câmara Municipal da Ponta do Sol.

18h30 Apresentação do livro ‘Açores em Cores’, do jornalista e escritor luso-brasileiro Ígor Lopes, na Casa dos Açores na Madeira.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 9 de Janeiro:

1154 - D. Afonso Henriques concede foral à vila de Sintra.

1242 - Paio Pires Correia toma Silves aos mouros.

1522 - Adriano Florensz de Utrecht, Países Baixos, regente de Espanha, é eleito o 218.º Papa com o nome de Adriano VI. É o último pontífice não italiano até ao Papa João Paulo II.

1558 - Independência do cantão de Genebra.

1753 - Nasce a cantora lírica Luísa Rosa de Aguiar, Luísa Todi.

1913 - Toma posse o primeiro Governo republicano liderado por Afonso Costa.

1944 - II Guerra Mundial. As tropas norte-americanas tomam a localidade italiana de San Vittore.

- Primeiras forças militares norte-americanas desembarcam no porto de Angra do Heroísmo. 532 técnicos envolvem-se nos trabalhos de terraplanagem e são os responsáveis pela atual configuração do aeroporto das Lajes, com cinco pistas, a mais extensa com 4.000 metros.

1973 - O Governo de minoria branca da Rodésia encerra as fronteiras com a Zâmbia.

1976 - Abre o Instituto Universitário dos Açores, Universidade dos Açores.

1979 - Morre, aos 87 anos, o arquiteto e engenheiro italiano Pier Luigi Nervi.

1981 - Toma posse o VII Governo Constitucional, liderado por Francisco Pinto Balsemão.

1987 - Entra em vigor a primeira Constituição da Nicarágua, elaborada pelo regime sandinista.

1991 - Escalada para a Guerra do Golfo. Malogro das conversações, em Genebra, entre o secretário de Estado norte-americano James Baker e o ministro iraquiano Tarek Aziz.

1995 - Morre, aos 57 anos, o ator britânico Peter Edward Cook.

2004 - Morre, com 94 anos, o filósofo e senador vitalício italiano Norberto Bobbio, nome chave da ciência política europeia.

2005 - Mahmud Abbas, do movimento Fatah, é eleito Presidente da Autoridade Palestiniana.

- O vice-presidente sudanês Ali Osman Taha e o líder do Exército Popular de Libertação do Sudão (SPLA) John Garang assinam, em Nairobi, o acordo de paz para o Sul do país.

2006 - O Congresso do estado norte-americano de Nova Jersey decide suspender a aplicação da pena de morte, 30 anos depois da sua reintrodução.

2007 - A Apple apresenta o iPhone, o novo produto da marca que combina as funções de um telemóvel com um iPod.

- Começa, em Díli, o julgamento do antigo ministro do Interior timorense Rogério Lobato, acusado de ter distribuído armas a civis.

- O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, inaugura em Tóquio o primeiro Ministério da Defesa do país desde o fim da Segunda Guerra Mundial, sublinhando que o Japão, oficialmente pacifista, passará a estar mais seguro na cena internacional

- Morre, aos 93 anos, Jean-Pierre Vernant, historiador, antropólogo e filósofo francês, especialista na cultura da Grécia antiga.

2010 - Morre, aos 78 anos, o ex guarda-redes internacional português de futebol Acúrsio Freire Alves Carrelo, Acúrsio, que jogou no FC Porto durante a década de 1950.

2011 - Morre, com 75 anos, o antigo capitão de abril Vítor Alves.

- Morre, aos 81 anos, o cineasta britânico Peter James Yates, que realizou o célebre "Bullit", com Steve McQueen, e "O Maior Roubo de Sempre".

2012 - O futebolista argentino Lionel Messi, do FC Barcelona, conquista pela terceira vez consecutiva o troféu para melhor jogador do Mundo. Pepe Guardiola é eleito o melhor treinador.

- Morre, com 64 anos, Malam Bacai Sanha, Presidente da República da Guiné-Bissau.

2014 - Cuba e os Estados Unidos retomam o diálogo sobre política migratória.

2015 - A polícia francesa lança o assalto ao supermercado 'kosher' no leste de Paris, onde um homem armado fez vários reféns. Mais tarde, vários reféns são libertados e as forças de segurança confirmam a morte de pelo menos quatro dos sequestrados. Unidades de elite da polícia francesa matam os dois suspeitos do ataque de 07 de janeiro contra o jornal satírico Charlie Hebdo.

2016 - Os separatistas catalães chegam a acordo para a formação de um governo regional e assim evitar novas eleições, o que implica a demissão de Artur Mas.

2017 - Cristiano Ronaldo é eleito o melhor futebolista do mundo em 2016, na Gala FIFA, em Zurique, na Suíça.

- O treinador italiano Claudio Ranieri é o melhor treinador do mundo em 2016, na Gala da FIFA, em Zurique, na Suíça, superando o selecionador português Fernando Santos.

- Morre, aos 91 anos, Zygmunt Bauman, sociólogo polaco definido como um dos nomes-chave "para se entender o século XX" e criador do conceito da "modernidade líquida".

2018 - Altos representantes da Coreia do Sul e da Coreia do Norte retomam o diálogo, com a primeira reunião em mais de dois anos centrada em facilitar a participação da Coreia do Norte nos Jogos Olímpicos de inverno.

2019 - O partido espanhol de extrema-direita Vox concorda em dar o seu apoio parlamentar a um Governo na Andaluzia formado pelo PP e Cidadãos, conseguindo assim afastar o PSOE do poder nesta região ao fim de 36 anos.

2020 - O parlamento britânico aprova na especialidade a proposta de lei que regula o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia e abre o caminho para o 'Brexit' a 31 de janeiro.

- Morre, aos 86 anos, Ivan Passer, cineasta, uma das principais figuras da chamada "Nova Vaga" do cinema da antiga Checoslováquia.

2023 - O treinador espanhol Roberto Martínez é oficializado como novo selecionador nacional de futebol, sucedendo a Fernando Santos, tendo assinado um contrato válido até 2026 com a Federação Portuguesa de Futebol.

- Morre, aos 97 anos, Adolfo Kaminsky, fotógrafo argentino de família russa de origem judia, falsificador de documentos que, ao serviço da Resistência francesa durante a ocupação nazi e mais tarde dos movimentos anticoloniais, salvou mais de três mil famílias judias da morte e da deportação para os complexos de extermínio nazi, durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

PENSAMENTO DO DIA

A terra inteira é uma só alma, somos parte dela Poema ameríndio mudado para português por Herberto Helder (1930)

Este é o nono dia do ano. Faltam 357 dias para o termo de 2024.