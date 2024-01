Resgatados do mar 180 migrantes nas ilhas Canárias

Cerca de 125 migrantes foram hoje resgatados de três embarcações em águas próximas a Gran Canária, Lanzarote e Fuerteventura, tendo a esta última ilha chegado ainda outro barco com 55 pessoas a bordo, segundo dados provisórios.

Segundo informaram à agência de notícias espanhola EFE fontes estatais, o primeiro alerta foi dado às 13:15, quando o radar da Guardia Civil detetou uma embarcação a cerca de 24 quilómetros a sul de Gran Canária. Accionado o Centro de Salvamento Marítimo de Las Palmas, foram resgatadas 15 migrantes. Vinte minutos depois, foi localizada nova embarcação, a 37 quilómetros a sul de Fuerteventura, tendo sido resgatados os 51 homens que se encontravam a bordo.

Ainda no decurso desta operação, foi avistado um jovem, de origem norte-africana, à deriva num pneu de camião. Segundo explicaram à EFE várias fontes das equipas de emergência, o jovem foi detetado a cerca de 16,5 quilómetros a sudeste da ilha de Fuerteventura e apresentava sintomas de hipotermia. Concluído o resgate, o jovem foi transportado para terra, juntamente com os ocupantes da embarcação localizada momentos antes. Aos serviços de emergência, o jovem contou que saiu com um amigo de Tarfaya, em Marrocos, no pneu de camião. O amigo acabou por morrer durante a noite de sábado, depois de terem percorrido cerca de 123 quilómetros para oeste e andado à deriva vários dias.

A última embarcação, que emitiu um alerta cerca das 15:20, foi localizada a cerca de nove milhas da costa de Lanzarote, tendo sido resgatadas pelos meios de salvamento 54 pessoas de origem subsariana e norte-africana, que foram transportadas para a doca de Arrecife. Outras 55 pessoas seguiam a bordo de um barco que chegou pelos próprios meios à praia de Caletillas-El Matorral, na ilha de Fuerteventura, tendo sido assistidas por uma equipa da Cruz Vermelha.

As pessoas resgatadas hoje juntam-se a outros 180 migrantes resgatados no sábado pelos meios de salvamento marítimo espanhóis.