Rússia denuncia ataques ucranianos em duas regiões fronteiriças e na Crimeia

As forças ucranianas atacaram durante a noite as regiões fronteiriças russas de Belgorod e Kursk, e também lançaram um míssil sobre a península anexada da Crimeia, que foi abatido pelas defesas antiaéreas da Rússia, segundo as autoridades locais.

De acordo com o governador local, Mikhail Razvozzhaev, em Sebastopol, o míssil foi intercetado sem causar danos à infraestrutura do porto da Crimeia.

No entanto, em Belgorod foram relatados danos materiais devido aos ataques ucranianos, que foram retomados na terça-feira e continuaram hoje de manhã, segundo o chefe regional russo, Vyacheslav Gladkov.

Gradkov pediu aos residentes da capital regional que não saíssem às ruas e permanecessem em abrigos antiaéreos.

"A situação em Belgorod continua tensa. De manhã houve dois ataques", escreveu o responsável no Telegram.

O Ministério da Defesa russo informou ainda hoje de manhã que destruiu 12 mísseis ucranianos sobre a região de Belgorod.

Também na região fronteiriça de Kursk, um ataque aéreo proveniente de Kiev danificou hoje uma subestação elétrica e causou cortes de energia em várias cidades da região, segundo o governador Román Starovoit.

Um ataque ucraniano contra Belgorod, em 30 de dezembro, causou pelo menos 25 mortos e mais de uma centena de feridos.

O presidente russo, Vladimir Putin, alertou esta semana que o bombardeamento a Belgorod não ficaria sem resposta.

Na terça-feira, a Rússia atacou a capital ucraniana, Kiev, e o nordeste do país com dezenas de mísseis e drones que tinham como alvo empresas militares e armazéns com armas ocidentais.

A Ucrânia informou que estes bombardeamentos causaram pelo menos quatro mortos e mais de 90 feridos.