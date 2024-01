Fernando Diniz demitido do cargo de seleccionador do Brasil

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, demitiu o técnico Fernando Diniz, um dia depois de recuperar o cargo no organismo por decisão do Supremo Tribunal Federal, avançou hoje o Globe Esporte.

O presidente da CBF comunicou hoje ao homólogo do Fluminense, Mario Bittencourt, a dispensa de Fernando Diniz, que também é treinador do 'flu', uma vez que tinha prometido não tirar o técnico ao clube do Rio de Janeiro.

Pela seleção 'canarinha', Fernando Diniz, de 49 anos, que tinha sido contratado para comandar a seleção brasileira em 04 de julho, orientou um total de seis jogos, todos de qualificação para o Mundial2026, somando dois triunfos, um empate e três derrotas.

Na quinta-feira, o juiz Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal do Brasil, decidiu devolver a presidência da CBF a Ednaldo Rodrigues, destituído do cargo em 07 de dezembro de 2023.

O magistrado deu sequência à recomendação da procuradoria-geral, que sugeriu ao tribunal superior a anulação da decisão judicial de destituir Rodrigues do cargo e a marcação de novas eleições na CBF, que atravessa grave crise desportiva e institucional.