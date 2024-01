Preço da gasolina volta a subir na Madeira na próxima semana

À semelhança do que aconteceu no arranque de 2024, o preço por litro da gasolina volta a aumentar na Madeira, na segunda semana do ano. No sentido inverso, os preços do gasóleo descem.

Assim, partir das 0 horas do dia 8 de Janeiro de 2024, a gasolina passará a custar 1,541 euros, o gasóleo custará 1,333 e o gasóleo marcado e colorido terá um preço de 1,015 euros.