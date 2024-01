Publicado diploma da segurança social que limita execuções a pessoas de baixos rendimentos

O decreto-lei que altera o sistema de cobrança e regularização de dívidas à segurança social, por forma a limitar a possibilidade de penhoras e execuções a pessoas de baixo rendimento, foi hoje publicado em Diário da República.

O Governo refere que é necessário "reforçar as garantias dos devedores à segurança social", pelo que o diploma estabelece "a elevação dos limites mínimos mensais dos rendimentos disponíveis dos devedores após o cumprimento das obrigações de restituição, a impossibilidade de compensação de dívida com prestações destinadas a assegurar mínimos de subsistência a pessoas em situação de carência económica e a clarificação do procedimento de anulabilidade dos atos de atribuição das prestações".

O decreto agora publicado procede a alterações ao processo executivo do sistema de solidariedade e segurança social, definindo as regras especiais daquele processo e adequa a organização e a competência dos tribunais administrativos e tributários.

Em certas situações, a restituição devida à segurança social "é suspensa enquanto se verifique que o devedor tem rendimentos mensais inferiores ao valor da retribuição mínima mensal garantida (RMMG)".

Por outro lado, o diploma esclarece que, sendo atendíveis os motivos invocados pelo devedor, pode "ser autorizada a restituição em prestações, desde que a mesma se efetue no prazo máximo de 150 meses, a aplicar em função do valor da dívida".

Esta autorização para pagamento em prestações deverá - segundo o diploma - englobar a totalidade da dívida de prestações que não tenha sido objeto de participação para cobrança coerciva.

Porém, este plano prestacional "é suspenso enquanto se verificar que o devedor tem rendimentos mensais inferiores ao valor da RMMG".

"A suspensão não é aplicada caso o devedor pretenda proceder aos pagamentos ou caso o devedor tenha património superior ao que a segurança social tenha conhecimento, com exclusão da casa de morada de família", adianta o decreto.

O diploma esclarece que as dívidas à segurança social são as que resultam do não pagamento dos montantes devidos às instituições do sistema de segurança social ou do pagamento indevido de montantes por estas a pessoas singulares, coletivas ou outras entidades legalmente equiparadas.

"Estão designadamente incluídos nos valores não pagos ou pagos indevidamente os referentes a contribuições, quotizações, taxas, incluindo as adicionais, prestações, subsídios e financiamentos de qualquer natureza, coimas e outras sanções pecuniárias, custas e outros encargos legais, reposições de pagamentos indevidos efetuados por qualquer instituição do sistema de segurança social, e em todos os casos, os respetivos juros", precisa o decreto.

O sistema de cobrança de dívidas à segurança social assenta numa estrutura normativa bipartida, sendo gerido pelo Instituto da Segurança Social nas situações de cobrança para regularização voluntária, e pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, nos casos em que a cobrança é coerciva.

O presente decreto-lei entra em vigor 1 de fevereiro.