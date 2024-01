Complexidade da avaria e acessos dificultam reparação na rede de água do Monte

É de quase impossível reparação a avaria que afectou a rede de abastecimento de água na freguesia do Monte, a 31 de Dezembro. Além disso, o local da ruptura é de difícil acesso, o que não tem ajudado nos trabalhos de reparação. Por isso, prevê-se que, a situação deverá estar completamente normalizada apenas no início da próxima semana.

De acordo com nota da Câmara Municipal do Funchal, há necessidade de lançar uma tubagem alternativa à original, "processo que é moroso e complexo, devido à sua acessibilidade e traçado". Este trabalho está a ser realizado pelas equipas das Águas do Funchal e, apesar dos fortes constrangimentos, está a decorrer a bom ritmo.

"Desde a identificação da ruptura, têm sido tomadas diversas medidas de natureza hidráulica para minimizar o impacto na vida dos munícipes afectados que, realce-se, sem essas medidas, teriam sido privados do fornecimento de água durante o período de implantação da nova tubagem", indica a mesma nota. Esta situação tem ocorrido no Monte, dado que as compensações efectuadas para minimizar o impacto da ruptura referida, provocam diversos problemas no fornecimento de água que afetam, alternadamente, diferentes grupos de consumidores.

"A maioria destas falhas são de carácter inesperado e têm de ser resolvidas após a sua ocorrência, sendo impossível prever quando e onde ocorrerão", explica a autarquia.

"As equipas das Águas do Funchal têm estado em permanente alerta para resolver os problemas que têm surgido. A Câmara do Funchal agradece a compreensão e colaboração dos consumidores afetados por esta situação atípica", termina.