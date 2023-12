Rebentamento de conduta deixa algumas zonas do Monte sem água

O rebentamento na conduta que abastece o reservatório municipal Rocha Machado fez com que algumas zonas do Monte ficassem sem água, que só deverá ser reposta ao final da tarde deste domingo.

De acordo com a Câmara Municipal do Funchal, em causa está o abastecimento no Caminho dos Saltos, Estrada dos Marmeleiros, Estrada da Corujeira, Caminho do Tanque, Escadinhas do Tanque e zonas limítrofes.

Este rebentamento levou a que o reservatório Rocha Machado esvaziasse, bem como outros reservatórios a jusante. As equipas da autarquia já se encontram no terreno a tentar resolver o problema, que poderá prolongar-se para além do previsto.

"As equipas das Águas do Funchal já estão no terreno e tudo farão para minimizar o tempo necessário para repor o funcionamento da rede. Agradece-se desde já a compreensão pela incómodos causados por esta situação", refere nota à comunicação social.