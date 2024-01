Associação Nacional de Professores promove conferência sobre Inteligência emocional

A Secção da Madeira da Associação Nacional de Professores (ANP) promove uma conferência sobre "Inteligência Emocional para o Sucesso" no próximo dia 27 de Janeiro, que terá como "oradora convidada a Mestre Verónica Faria que é Mentora, Coach e especialista" na matéria.

De acordo com nota de imprensa, "esta conferência tem como objetivo capacitar os profissionais com estratégias e ferramentas de gestão emocional, para promover o sucesso e bem-estar e capacitar os profissionais para enfrentarem os desafios com eficácia, fomentando um ambiente educacional mais saudável e propício ao sucesso integral de todos e melhorar os relacionamentos interpessoais".

Ainda "no decorrer da formação vão ser abordados os fundamentos e princípios básicos da Inteligência Emocional, os pilares fundamentais, como a autoconsciência, autocontrole, automotivação, empatia, consciência social, a roda da inteligência emocional e a inteligência emocional na promoção do sucesso, bem como o mapa do sucesso profissional e pessoal, baseado nas competências emocionais", explica a ANP.

Refere que "a formação está acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC) em 4 horas (ACD) para efeitos de progressão na carreira e tem como destinatários educadores de infância, professores do ensino básico e secundário e educação especial, bem como outros técnicos de educação que pretendam participar", salienta.

O evento irá decorrer das 09h00 às 12h30 no auditório da Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia e as inscrições são limitadas e podem ser feitas até ao dia 25 de janeiro no site www.anprofessores.pt

Conclui que "o professor Paulo Cortinhas, responsável pela Formação da ANP Madeira refere que esta conferência faz parte do plano de formação desta associação e que para este segundo período tem previstas mais de 12 formações acreditadas/validadas nas mais diversas áreas para poder dar resposta às várias solicitações dos docentes da Madeira e Porto Santo".