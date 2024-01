República Checa vai levantar controlos fronteiriços com Eslováquia

O Governo da República Checa anunciou hoje que vai levantar os controlos fronteiriços com a Eslováquia, introduzidos em outubro para travar a imigração, justificando a decisão com o decréscimo do fluxo migratório e os custos elevados.

Os países vizinhos do norte e do oeste da Eslováquia impuseram controlos fronteiriços temporários em outubro para impedir que migrantes e requerentes de asilo utilizassem a chamada rota dos Balcãs, que passa igualmente pela Sérvia e Hungria.

"Os controlos no seu modelo atual serão anulados", anunciou o primeiro-ministro checo, Petr Fiala, acrescentando que a polícia fará agora controlos aleatórios.

O ministro do Interior checo, Vit Rakusan, declarou hoje à rádio pública que o número de chegadas de migrantes diminuiu e que os controlos custavam mais de um milhão de dólares (cerca de 922 mil euros no câmbio atual) por mês.

O Governo checo tinha revisto e alargado os controlos fronteiriços mensalmente desde o início da medida.