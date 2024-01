GNR aguarda reforço de meios para controlo costeiro na Madeira

A Guarda Nacional Republicana (GNR), através da sua Unidade de Controlo Costeiro e Fronteiras, aguarda o reforço efectivos e de equipamentos para uma melhor prevenção e maior fiscalização, nomeadamente do tráfico de estupefacientes e a entrada destes na Região, sobretudo por via marítima.

Aos jornalistas, Jorge Ludovico Bolas salientou que "o esforço de policiamento é um esforço inacabado, sempre", embora note que, na Madeira, a GNR tem, neste momento, um número de efectivos capaz de dar cobro às situações que são detectadas.

O major-general, responsável pela Unidade de Controlo Costeiro e Fronteiras daquela força de segurança, que está na Região para participar num workshop do Fórum Europeu dos Serviços de Guarda Costeira (ECGFF, na sigla em inglês), que é actualmente presidido por Portugal, garante que as autoridades estão atentas, mostrando-se confiante no reforço de efectivos e dos meios marítimos. Neste âmbito, ainda durante este ano, Jorge Ludovico Bolas espera ver concretizado esse reforço na Madeira.

Particularmente sobre o tráfico de estupefacientes, diz que "estamos atentos, estamos atentos às evoluções", deixando, por isso, "uma palavra de confiança" no trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelas várias autoridades.