Saiba o que dizem os jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Habitação. Senhorios alarmados com burlas de empreiteiros"

- "SP. Braga-Sporting. Amorim quer Gyokeres para lá desta época"

- "Sondagem Intercampus/CM. PS consolida liderança e Chega aproxima-se da AD"

- "Enfermeiro e pai de trigémeas absolvido em caso de violência"

- "Contas do Governo. Pagar risco a PSP e GNR custa 154 milhões/ano"

- "80% da capacidade. Alqueva ganha num dia água que dava para 1 ano no Algarve"

- "Mais 1689. Aumenta número de enfermeiros que quer emigrar"

- "Seixal. Assalto violento rende 10 mil euros a ladrões em fuga"

Público:

- "Preços das casas estão a subir há onze anos e bateram recorde em 2023"

- "Vício dos ecrãs. Estudantes e desempregados são principais grupos de risco"

- "Economia. China com menos armas para combater abrandamento"

- "Presos indemnizados. Mau estado das cadeias custou 823 mil euros a Portugal desde 2019"

- "Saúde. Regresso das PPP é 'bandeira' da AD na saúde"

- "Republicanos. Na corrida das primárias, Haley fica sozinha com Trump"

- "Estudo. Beber leite reduz risco de diabetes para alguns (mas não é assim tão simples)"

- "1932-2024. Maria da Graça Carmona e Costa, grande mecenas da arte portuguesa"

Jornal de Notícias:

- "Jovens recorrem a redes sociais para evitar depressão"

- "Desemprego aumentou mais a Norte e castigou setores do calçado e têxtil"

- "A batalha pelo medicamento que mudou a vida de Sandro"

- "Ex-diretor escolar acusado de desviar dois milhões em salários indevidos"

- "Matosinhos. Processo para travar hotel na praia arrasta-se"

- "Taça da Liga. Sporting e Braga lutam por vaga na final"

- "Vitória de Guimarães. Melhor pontuação em quase duas décadas"

- "'Big Brother'. Agressão a cadela pode levar cantor Leandro a tribunal"

Diário de Notícias:

- "Clima. 2023 bateu recordes. 2024 pode ultrapassá-los"

- "Suplemento da PJ aplicado a GNR e PSP custaria 154,8 milhões"

- "Estudo. Dependência dos ecrãs e internet causa síndrome de abstinência"

- "Política. O 'leilão de promessas' para pensionistas visto à lupa"

- "Análise. Germano Almeida: A era da desagregação"

- "Onde estava há 50 anos. Manuel Martins Guerreiro, almirante"

inevitável:

- "indesejável"

- "Eutanásia. Uma lei por regulamentar ou condenada a morte antecipada?"

- "Diploma sobre morte medicamente assistida ficou por regulamentar, mas o seu futuro pode estar em causa com a eventual alteração da relação de forças no hemiciclo após as eleições de 10 de março"

Negócios:

- "Crise na China obriga Fosun a vender quase 10% do BCP"

- "Tecnológicas despedem, mas problema 'não é estrutural'"

- "Certificados de aforro captam o dobro da poupança em 2023"

- "Sondagem. PS à frente e Chega quase colado à nova AD"

- "Zona Euro. Inflação crítica anual atingiu um novo máximo"

- "Radar África. Sonangol: o caso de um Presidente que só confiava na filha"

- "Despojos da construtora Soares da Costa estão a ser leiloados 'online'"

O Jornal Económico:

- "Caixa já a cortar juros nos depósitos de curto prazo"

- "'Promessa do PS de dentistas no SNS nunca saiu do papel'. Entrevista. Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas [Miguel Pavão] diz que medida emblemática anunciada por Pedro Nuno Santos é um compromisso do PS com quase uma década e que tem ficado na gaveta"

- "BCP tranquilo com redução acionista dos chineses da Fosun"

- "Mota-Engil fecha contratos de 975 milhões de euros em Angola e no México"

- "Juíza quer alegações finais a 6 de fevereiro. Caso EDP"

- "Portugal em linha para excedente acima de 0,8%"

- "'Pretendemos continuar a construir a mudança na economia, na sociedade e na governação'. José Manuel Bolieiro, candidato do PSD/CDS-PP/PPM às eleições regionais dos Açores"

- "Topo da Agenda: Resultados em Wall Street e endividamento"

Record:

- "Sp. Braga-Sporting. Obrigados a ganhar. Amorim mete pressão e quer levantar a Allianz Cup"

- "Benfica. Sangue novo. Águia constrói equipa à base da juventude"

- "FC Porto. Outra vez picados. Mercado acentua divergências entre Sérgio e Pinto da Costa"

- "Futsl. Tanyan e a polémica na final da Taça da Liga: 'Errei, mas joguei com o regulamento'"

- "Rui Moreira avalia apoios para a FPF"

A Bola:

- "Lei e desculpas. Taynan pede perdão por atitude no dérbi de futsal"

- "SC Braga-Sporting. 'Queremos estar na decisão de sábado', Artur Jorge'. 'É obrigatório vencer títulos', Rúben Amorim'"

- "Benfica. Agente de Musa prepara saída"

- "FC Porto. Nem todos os reforços tiveram aval de Conceição"

- "CAN-2023. Egito de Rui Vitória qualifica-se apesar do drama"

O Jogo:

- "Braga-Sporting. Estatuto à prova. Líderes de acordo quanto ao impacto de Gyokeres no futebol português"

- "V. Guimarães. Nélson Oliveira perto de reforçar ataque vitoriano"

- "Benfica. Jurásek só tirou bilhete de ida/ Di María. 'Os meus companheiros ajudam-me a estar perto do golo'"

- "FC Porto. Ex-adjunto do Boca Juniors vê afirmação nos dragões como trampolim. 'Seleção argentina vai olhar para Varela'

- "Pinto da Costa: 'Sérgio teve os jogadores que quis'"

- "FPF. Seleção nacional vai voltar a jogar no Jamor"