Pesca em destaque em encontro europeu da Guarda Costeira na Madeira

A pesca será o tema principal do workshop que se realiza na Madeira, amanhã e depois, no âmbito das iniciativas da presidência portuguesa do Fórum Europeu dos Serviços de Guarda Costeira (European Coast Guard Functions Fórum - ECGFF), partilhada entre a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Autoridade Marítima Nacional. Isso mesmo revelou o major-general Jorge Ludovico Bolas, antes da audiência com o Representante da República para a Madeira, que teve lugar esta tarde.

O militar da GNR apontou o uso da tecnologia no controlo dos mares nacionais e europeus, permitindo um controlo mais eficaz e mais efectivo, como um dos aspectos mais relevantes das abordagens previstas para os dois dias de trabalhos que vão decorrer no Funchal, contacto com a reapresentação de todos os países da União Europeia, com mais de uma centenas de elementos.

Muita dessa tecnologia já está ao dispor dos militares da GNR, na Madeira, dando o exemplo do Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo (SIVICC), um instrumento que tem permitido uma melhor vigilância da fronteira externa, mas também da criminalidade associada à pesca ilegal, não declarada ou não regulamentada.

Na Região, Jorge Ludovico Bolas, que assume o comando da Unidade de Controlo Costeiro e Fronteiras da GNR, diz não terem sido registadas situações gravosas, nomeadamente excessos de pesca ou desrespeito por áreas onde não é permitida a captura de espécies.