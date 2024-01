Peritos consultados por BCE baixam previsões de inflação para 2024 e 2025

Um grupo de peritos em previsões económicas consultado pelo Banco Central Europeu (BCE) reviu em baixa as suas previsões de inflação para a zona euro em 2024 e 2025 e reduziu também as de crescimento económico.

Segundo o inquérito trimestral que o BCE faz a peritos independentes da União Europeia (UE), a inflação deve descer para 2,4% em 2024, três décimas abaixo do que antecipavam previamente, devido a preços do petróleo mais baixos e uma atividade económica mais débil.

A inflação deverá situar-se em 2% em 2025 e continuará nesse nível no ano seguinte.

Em relação à inflação subjacente, que exclui os preços da energia e dos alimentos, a previsão aponta para 2,6% em 2024 e 2,1% em 2025, também uma revisão em baixa dos dados anteriores.

O grupo também reviu em baixa as suas expectativas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro para 2024 e 2025, indicando que crescerá 0,6% em 2024 e 1,3% em 2025, uma redução de três e duas décimas, respetivamente. Para 2026, a previsão de expansão do PIB é de 1,4%.

Em linha com as previsões do BCE, os especialistas consultados esperavam uma ligeira contração do PIB no último trimestre de 2023, seguida de uma recuperação lenta da atividade económica ao longo deste ano.

De acordo com estas previsões, a taxa de desemprego aumentará para 6,7% em 2024, diminuindo gradualmente a partir de então até 6,5% em 2026, praticamente sem alterações em relação ao que tinha sido antecipado.

O BCE decidiu na quinta-feira deixar as suas taxas de juro inalteradas, pela terceira vez consecutiva e indicou que ainda é prematuro falar em cortes. A principal taxa de refinanciamento está em 4,5%.