PS estranha demora da Assembleia em agendar discussão da moção de censura

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, através do seu líder parlamentar, Victor Freitas, questiona a demora da presidência da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira em marcar a reunião da Conferência dos Representantes dos Partidos, com vista a agendar a discussão da moção de censura ao Governo Regional, apresentada já na passada semana.

Victor Freitas diz “estranhar” que, até ao momento, a Assembleia não tenha marcado a referida reunião, quando já se passaram quatro dias sobre a apresentação da referida moção.