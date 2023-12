Al Nassr em último treino antes de enfrentar Al Ittihad

O Al-Nassr defronta esta terça-feira, 26 de Dezembro o Al-Ittihad, em jogo da 17.ª jornada do Campeonato Saudita. O plantel de Luís Castro realizou hoje o último treino.

O clube partilhou fotografias do momento nas redes sociais com a legenda: "olhos no prémio".

O Al Nassr é segundo classificado com 40 pontos, enquanto o Al Ittifaq, liderado pelo inglês Steven Gerrard, é oitavo com 24 pontos.

Na sexta-feira, o Al Nassr bateu em casa o Al Ittifaq, por 3-1, na Liga saudita de futebol, com Cristiano Ronaldo a marcar o terceiro golo, depois de ter assistido para o segundo da formação comandada pelo português Luís Castro.