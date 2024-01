Votos de pesar pela morte do advogado José Ferreira Prada

O parlamento regional vai aprovar votos de pesar, do CDS e do PSD, pela morte, esta semana, do advogado José Ferreira Prada.

Lopes da Fonseca (CDS) destacou "o legado" e a personalidade de um advogado que morreu aos 87 anos.

Jaime Filipe Ramos (PSD) destacou o "cidadão activo" que teve cargos públicos e foi um advogado reconhecido e estimado.

José Ferreira Prada era pai de José Prada, deputado do PSD e vice-presidente do parlamento regional.

Todos os partidos destacaram o legado de José Ferreira Prada, sobretudo no exercício da advocacia e o seu "lado humano", como referiu Sancha de Campanella (PS), também ela advogada.