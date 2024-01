Porto Moniz recebe Grande Prémio de Windsurf

Realiza-se este fim-de-semana, 27 e 28 de Janeiro, a terceira edição do Grande Prémio de Windsurf do Porto Moniz.

Este evento organizado pelo Centro Treino Mar e que integra as festividades do aniversário do clube, constitui um desafio para os velejadores, pois no sábado, disputam as regatas num formato de match racing, isto é, em baterias de um contra um, com a particularidade daquelas serem disputadas dentro das piscinas naturais do Porto Moniz. Assim, confinados a um espaço muito reduzido, o que obriga a múltiplas manobras que devem ser realizadas com mestria, têm ainda de contar com os obstáculos naturais, nomeadamente rochas, daquelas icónicas piscinas.

Esta primeira fase decorrerá no sábado, dia 27, com a organização a disponibilizar as duas pranchas e respectivos aparelhos idênticos, adequados aos diferentes escalões etários e às condições de vento que se sentirem no dia.

Já no domingo, dia 28, o formato da competição será o de longa distância, com todos os velejadores a largarem ao mesmo tempo do interior do porto de abrigo do Porto Moniz, fazendo um percurso ao largo daquele concelho, com uma duração aproximada de uma hora, terminando novamente dentro do porto de abrigo.

Os vencedores, a serem consagrados no domingo, resultarão da combinação dos resultados dos dois dias.

Este evento, organizado pelo Centro Treino Mar, conta com o apoio da Câmara Municipal do Porto Moniz, tendo como parceiro ainda o Aqua Natura Hotels.

PROGRAMA

Sábado, 27 de janeiro

9:30 Registo de participantes nas piscinas naturais do Porto Moniz

10:00 Início das provas de match-racing nas piscinas naturais do Porto Moniz

16:30 Finais das provas de match-racing nos diversos escalões nas piscinas naturais do Porto Moniz

Domingo, 28 de Janeiro

11:00 Registo de participantes no porto de abrigo do Porto Moniz

12:00 Largada da longa distância do porto de abrigo do Porto Moniz

16:00 Entrega de prémios em local a definir

O programa está sujeito a alterações, caso as condições atmosféricas e de mar não permitam realizar as provas em segurança ou no caso de ausência de vento.

Ao todo, serão 40 baterias de match racing nas piscinas naturais do Porto Moniz, que decorrerão durante todo o dia de sábado, dando oportunidade a velejadores de todas as idades, desde os 13 até aos 60 anos, de terem uma experiência única que só é possível ter naquele contexto natural. Estarão em acção QUATRO escalões, nomeadamente iniciação, juniores, seniores e masters, sendo que participarão campeões regionais e nacionais do ano transacto nas diferentes classes de windsurf.

Já no Domingo, enfrentarão as ondas alterosas do mar do norte, numa longa distância com partida e chegada no porto de abrigo do Porto Moniz, cujo percurso dependerá da orientação e intensidade do vento.

Porque a organização tem consciência da beleza da costa e mar do Porto Moniz, o evento será livre de plásticos descartáveis, contribuindo assim para um momento que se quer sustentável e sem impacto negativo no ecossistema daquele Concelho.