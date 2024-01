Câmara informa que está a tentar resolver falta de água em Santa Luzia

A Câmara Municipal do Funchal garantiu que já está no terreno a tentar resolver o problema da falta de água no Beco do Pão Duro, na Levada de Santa Luzia.

No entanto, explicou que esta “é uma zona tradicionalmente problemática no abastecimento de água, dada a orografia do arruamento”. “É o que se designa de zona crítica, dado que quando ocorrem fugas de água nas ruas circundantes, os moradores deste arruamento são os primeiros a reclamar (registaram-se diversas reclamações ao longo dos anos). Adicionalmente, a tubagem existente no arruamento é de pequena dimensão, além de ser bastante antiga e, por isso, quando o fornecimento de água é reposto após uma intervenção de reparação, existe sempre morosidade na reposição das condições de normalidade”, esclareceu.

Explicou ainda que, neste caso concreto, “tem existido algumas reclamações de pouca pressão no abastecimento (e não de interrupção de fornecimento de água)”, sendo que as equipas do Departamento Águas do Funchal “têm andado no terreno a tentar identificar a causa do problema, tendo inclusivamente detectado e reparado um derrame nas proximidades”. “Esperava-se que esta intervenção tivesse resolvido a situação o que, de facto, não aconteceu. Dada a persistência da situação, a equipa de deteção de fugas tem andado no terreno a pesquisar outras fugas de água que possam estar a provocar a diminuição da pressão de água no referido arruamento”, referiu a autarquia, informando ainda que, no âmbito do Projecto de controlo de Fugas, e dados os problemas persistentes no abastecimento de água no Beco do Pão Duro, está a ser lançada tubagem nova e estão a ser criadas as condições para a renovação das ligações, “processo que estará concluído nas próximas semanas e que se espera melhorará bastante o abastecimento de água a estes munícipes”.

Acrescentou por fim que “os moradores afectados têm estado a par destas vicissitudes através da comunicação activa com as equipas municipais, o que se depreende do próprio teor das reclamações recebidas”.