Curso de Flashover foi ministrado pela primeira vez na Madeira

Nove formadores de Risco Urbano participaram, entre os dias 8 e 11 de Janeiro, no primeiro Curso de Controlo de Flashover ministrado na Madeira. A formação ficou a cargo da Companhia de Bombeiros Sapadores de Lisboa.

O objectivo deste curso passou por dar a conhecer as dinâmicas e comportamentos do fogo em espaços fechados, "por forma a poder controlar os fenómenos e comportamentos extremos dos incêndios, salvaguardando a segurança dos bombeiros intervenientes nesse contexto, habilitando estes formadores com competências para ministrar este curso aos Corpos de Bombeiros da RAM".

O Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, acompanhado pelo Vogal do Conselho Directivo do SRPC, Marco Lobato, visitou esta formação durante a componente teórica.