No encerramento da cerimónia de apresentação do Plaza Madeira, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque reforçou a convicção que a Região atravessa "tempos positivos". Prova disso são os dados económicos e os investimentos que continuam em alta.

"O ambiente é propício ao investimento", garante.

Ao novo investidor assegurou que "aqui (Madeira) você nunca perde dinheiro", afirmou, dirigindo-se ao responsável pela Multi Coporation Ibéria.