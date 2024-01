Saiba o que hoje é notícia

A Comissão Política do PS reúne-se hoje à noite para aprovar a versão final das listas de candidatos a deputados às próximas eleições legislativas, encontro que será antecedido por uma reunião do Secretariado, o órgão de direção.

Na reunião do Secretariado Nacional do PS, que terá lugar ao fim da tarde, os membros da direção deste partido analisam os principais problemas no processo de elaboração das listas concorrentes aos diferentes círculos eleitorais e apresentam a seguir a proposta final à Comissão Política Nacional.

Pelos estatutos do PS, cabe ao secretário-geral, Pedro Nuno Santos, indicar um terço do total de lugares, sendo os restantes dois terços da responsabilidade das comissões políticas federativas de cada círculo eleitoral.

Pedro Nuno Santos vai voltar a ser cabeça de lista no círculo de Aveiro, e Alexandra Leitão, que coordena o programa eleitoral dos socialistas, também encabeçará a a lista por Santarém.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

As nomeações dos prémios norte-americanos do cinema Óscares vão ser anunciadas hoje, em Los Angeles, às 13:30 (hora de Lisboa, 05:30 hora local), estando a curta-metragem portuguesa "Um Caroço de Abacate", de Ary Zara, na lista de finalistas à nomeação.

Produzida pela lisboeta Take it Easy e protagonizada pela atriz Gaya de Medeiros e pelo ator Ivo Canelas, a 'curta' venceu o prémio de melhor filme queer do Festival Internacional de Curta-Metragem de Clermont-Ferrand (França), em fevereiro do ano passado.

Outro filme com participação portuguesa que chegou a uma das 10 'shortlists' é "Pobres Criaturas", de Yorgos Lanthimos, que inclui o fado de Carminho "O Quarto". O filme tem uma boa porção da ação em Lisboa e foi incluído na 'shortlist' de Melhor Banda Sonora, além de Melhores Efeitos Visuais e Melhor Caracterização.

A 96.ª cerimónia dos Óscares tem lugar em Los Angeles no dia 10 de março.

DESPORTO

O Sporting procura chegar pela oitava vez à final da Taça da Liga de futebol, na primeira meia-final da competição, em Leiria, frente ao Sporting de Braga, que tenta atingir pela quinta vez o jogo decisivo.

Os 'leões', que venceram quatro das últimas seis edições, perseguem a quarta final seguida, depois de em 2022/23 terem sido batidos pelo FC Porto, na disputa pelo troféu.

O Sporting de Braga, que ergueu duas vezes o troféu, procura voltar a disputar a final da Taça da Liga, na sua 17.ª edição, três épocas depois de ter sido derrotado pelos 'verdes e brancos' nessa decisão de 2020/21.

O vencedor do embate entre Sporting de Braga e Sporting, no jogo marcado para as 19:45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, e que vai ser arbitrado por Nuno Almeida, da associação do Algarve, vai enfrentar, no sábado, Benfica ou Estoril Praia, que se defrontam na outra meia-final, na quarta-feira.

***

Portugal defronta hoje os Países Baixos no Euro2024 de andebol, em Hamburgo, pelas 15:30 (14:30 em Lisboa), e apenas depende de si para se apurar para o jogo de atribuição do quinto e sexto lugares.

Com a tricampeã mundial Dinamarca e a campeã europeia Suécia apuradas, respetivamente, na primeira e segunda posição do Grupo II da fase principal, Portugal e Eslovénia, que partem para a última jornada com quatro pontos, lutam pelo terceiro posto.

Caso Portugal vença os Países Baixos ou faça um resultado igual ao da Eslovénia frente à Dinamarca, garante o terceiro lugar e ruma à fase final, em Colónia, uma vez que, no confronto entre ambos, a seleção lusa tem vantagem por ter vencido por 33-30.

Em disputa está ainda a melhor classificação de sempre, pelo que Portugal terá que superar o histórico sexto lugar alcançado na edição de 2020, e o apuramento para os torneios pré-olímpicos de qualificação para Paris2024.

INTERNACIONAL

Os eleitores norte-americanos dos partidos Democrata e Republicano no estado de New Hampshire vão hoje a votos para escolher o seu candidato às presidenciais de novembro.

Se no caso dos democratas o Presidente Joe Biden não enfrenta oposição significativa à recandidatura, no dos republicanos todas as sondagens indicam que o ex-Presidente dos EUA Donald Trump deve vencer as eleições primárias de hoje, com a ex-embaixadora Nikki Haley a tentar manter-se na corrida.

Haley vai tentar tirar proveito do facto de as primárias no New Hampshire permitirem o voto de eleitores inscritos como independentes, o que retira parte da vantagem de Trump nesta corrida para a escolha do candidato presidencial.

De acordo com as sondagens, Haley recolhe quase 60 por cento dos votos entre os eleitores independentes, e mais de 70 por cento entre aqueles que se descrevem como moderados, mas esta vantagem evapora-se quando se trata de eleitores republicanos, onde Trump aparece com 67 por cento das intenções de votos.

***

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, visita hoje Sarajevo para avaliar os progressos feitos pela Bósnia-Herzegovina no sentido da adesão à União Europeia (UE).

Von der Leyen é acompanhada pelo primeiro-ministro em exercício dos Países Baixos, Mark Rutte, e pelo chefe de Governo da Croácia, Andrej Plenkovic.

Estão previstas reuniões com a presidência da Bósnia-Herzegovina e a presidente do Conselho de Ministros, Borjana Kristo, entre outros responsáveis, bem como encontros com representantes da sociedade civil.

A Bósnia-Herzegovina apresentou o pedido de adesão à UE em fevereiro de 2016, tendo-lhe sido concedido o estatuto de país candidato em dezembro de 2022. Uma vez atingido o necessário grau de conformidade com os critérios de adesão, pode iniciar as negociações de adesão.

PAÍS

O Tribunal de Matosinhos agendou para hoje as alegações finais do caso de maus-tratos no Lar do Comércio, estando um ex-presidente e uma ex-diretora a ser julgados por 67 crimes de maus-tratos, 17 dos quais agravados pelo resultado de morte.

Em abril de 2022, o Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos decidiu levar a julgamento o antigo presidente da direção, hoje com 80 anos, a ex-diretora de serviços, de 49 anos, e a própria Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS).

Segundo a acusação do Ministério Público (MP), entre janeiro de 2015 e fevereiro de 2020, os arguidos "violaram os deveres inerentes aos cargos que ocupavam" porque "apesar de saberem que a instituição dispunha de meios económicos para o fazer, por razões de diminuição e contenção de gastos", não contrataram médicos, funcionários e enfermeiros necessários "para assegurar o conforto e cuidados mínimos aos utentes".

Deixaram também de comprar equipamentos, mobiliário e produtos de higiene e terapêuticos, como apósitos para escaras, colchões antiescaras, fraldas e suplementos proteicos.

SOCIEDADE

O Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados realiza a conferência "Estados Gerais da Justiça" para debater a situação atual e os desafios futuros do setor.

O setor da justiça será analisado em painéis de debate sobre "A Visão dos Sindicatos", "A Visão dos Grupos Parlamentares", "A Visão dos Jornalistas" e "A Visão Institucional".

A conferência tem como oradores advogados, presidentes de sindicatos ligados ao setor, deputados, juízes e jornalistas.