O Carnaval, uma das celebrações mais efusivas e coloridas em todo o mundo, está prestes a chegar!

É um período de pura alegria, onde as pessoas se reúnem para dançar e celebrar a vida.

O Castanheiro Boutique Hotel quer celebrar consigo este momento e tem preparado uma noite repleta de diversão, agendada para dia 9 de Fevereiro.

O programa começa com uma sessão fotográfica às 18h30, seguida por um desfile às 19h00 realizado por uma das trupes mais antigas a desfilar no Carnaval da Madeira, a Associação de Animação Geringonça.

A noite irá continuar com boa disposição, dança e jantar às 20h30. O menu é composto por um variado buffet, preparado pelo chef executivo do restaurante Tipografia, Maurício Gonçalves, acompanhado por música ao vivo com a Énia Caires.

Não se esqueça de reservar antecipadamente para garantir o seu lugar e desfrutar plenamente de todo o programa de Carnaval que temos preparado para si. Faça parte deste evento e crie memórias únicas connosco!