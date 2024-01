Miguel Albuquerque considera que "o país não aguenta mais do mesmo" referindo-se às eleições legislativas nacionais marcadas para 10 de Março.

Na qualidade de presidente do PSD-M, entende que Portugal "está numa encruzilhada" que só a AD poderá alterar, manifestou, reagindo à convenção da AD realizada este domingo.

Elogia o discurso de Luís Montenegro, naquilo que classifica de "bom arranque da campanha" e desvaloriza a ausência de Pedro Passos Coelho e o facto de ter sido dado 'palco' a Pedro Santana Lopes. Irrelevante, no entender do líder madeirense, foi o PPM ter estado ausente da convenção.

Declarações à margem da visita, enquanto presidente do Governo Regional, que marcou a inauguração da clínica para tratamentos de saúde em frio Coolzoone Madeira, localizada junto ao hotel ‘Savoy Palace’, no Funchal.

O novo espaço é apresentado pela empresa alemã Coolzoone como sendo o maior centro criogénico, de longevidade e desempenho do mundo, que no caso do espaço agora inaugurado no Funchal, a Coolzoone Madeira, oferece a todos os fãs de longevidade, biohackers e pessoas preocupadas com a saúde a oportunidade de uma experiência inesquecível com o resultado de uma incrível liberação de endorfinas

A empresa alemã, com sede em Colónia, já havia anunciado no primeiro semestre do último ano a intenção de abrir no Funchal uma clínica para tratamentos de saúde em frio, destacando então que a mesma iria contar com a maior e mais longa câmara fria do mundo.