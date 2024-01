Benfica e FC Porto tentam continuar na perseguição ao líder Sporting

Benfica, segundo classificado, e FC Porto, terceiro, procuram hoje manter-se na perseguição ao líder Sporting, com os 'dragões' a receberem o Sporting de Braga, quarto, no jogo 'grande' da 17.ª jornada da I Liga de futebol.

Depois do triunfo de sábado em Trás-os-Montes, no campo do lanterna-vermelha Desportivo de Chaves (3-0), o Sporting passou a noite com quatro pontos de vantagem sobre os 'encarnados', que hoje recebem o Rio Ave, e oito à frente dos 'dragões', que estão obrigados a bater os bracarenses para não ficarem ainda mais longe da luta pelo título.

A equipa da Luz, atual campeã nacional, é a primeira a entrar em campo, às 18:00, perante o emblema de Vila do Conde, que segue no 15.º posto, com 15 pontos, em igualdade com o Gil Vicente, já em zona perigosa.

Os gilistas jogam mais cedo (15:30), em Barcelos, frente ao Estrela da Amadora, outra das equipas que está a lutar pela manutenção no principal escalão.

O quadro de jogos de domingo fecha no Estádio do Dragão, às 20:30, com o FC Porto-Sporting de Braga, num duelo em que ambas a equipas estão proibidas de perder.

A formação de Sérgio Conceição não pode deixar fugir ainda mais os principais rivais, não só pela luta pelo campeonato, mas também pelo 'valioso' apuramento para a Liga dos Campeões, enquanto o Sporting de Braga tem a possibilidade de ultrapassar os portistas no terceiro lugar e reforçar o estatuto de candidato ao título.

Pelo meio, às 18:00, no Minho, o Vizela, 17.º e penúltimo posicionado, recebe o Boavista, 12.º.

Programa da 17.ª jornada:

- Sexta-feira, 12 jan:

Portimonense -- Farense, 1-0

- Sábado, 13 jan:

Casa Pia -- Famalicão, 0-2

Desportivo de Chaves -- Sporting, 0-3

Estoril Praia -- Moreirense, 3-1

- Domingo, 14 jan:

Gil Vicente - Estrela da Amadora, 15:30

Benfica - Rio Ave, 18:00

Vizela - Boavista, 18:00

FC Porto - Sporting de Braga, 20:30

- Segunda-feira, 15 jan:

Vitória de Guimarães -- Arouca, 20:15