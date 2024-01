Quais são os chefes de Estado mais bem pagos da Europa?

O chefe de Estado português é o 8º Presidente mais bem pago a nível europeu, quando comparado com o salário médio do país, indica ‘Slot.Day’, responsável por um estudo que analisou os ordenados dos Presidentes da República na Europa em 2023 e comparou-os com os salários dos contribuintes.

Entre os mais bem pagos estão os presidentes da Bulgária, Eslováquia e Irlanda: no extremo oposto, os responsáveis políticos da Eslovénia, Ucrânia e Sérvia são os que menos recebem.

Os chefes de Estado na Europa ganham, em média, 103,2 mil euros brutos por ano, cerca de quatro vezes mais do que o salário médio do país – por hora, são 49,62 euros.

Começando pelo fundo da tabela: Natasa Pirc Musar, presidente da Eslovénia, é quem ganha menos, quase tanto quanto um funcionário público do país – os 44.701 euros anuais brutos são apenas 3% superior ao salário médio no país (43.342 euros). Por hora, Musar custa aos contribuintes 23,41 euros.

Em segundo lugar, surge Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, que teve um salário bruto anual de 8.134 euros em 2023 – tem mesmo o ordenado mais baixo entre os chefes de Estado da Europa. A fechar o top 3 está o presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, com 20.564 euros brutos anuais, num país com um salário médio de 12.258 euros. A fechar os últimos cinco países, estão a Lituânia e Montenegro, com 75.056 e 23.166 euros anuais, respetivamente.

Mais ‘ricos’?

Bulgária, Eslováquia, Irlanda, Chipre e Suíça são os mais bem pagos da Europa face ao ordenado médio do país. Rumen Radev ganha 124.659 euros anuais, 10 vezes mais do que o salário médio da Bulgária. Embora significativamente mais rica do que a Bulgária, a Eslováquia paga ao presidente 7,78 salários médios, o que faz dele o segundo mais rico, com um rendimento bruto estimado de 187.587 euros por ano.

Michael Higgins, presidente da Irlanda, que recebe 6,91 vezes mais do que os funcionários do país, num total de 331,47 mil euros anuais – o PIB per capita é o mais alto de todos os países europeus avaliados.

Marcelo Rebelo de Sousa é o oitavo Presidente europeu que ganha mais em comparação com o salário médio da população.

A lista completa: