Cidades russas do Extremo Oriente em alerta para possível risco de tsunami

Cidades do Extremo Oriente da Rússia, incluindo Vladivostok, emitiram hoje alertas para um possível risco de tsunami após vários sismos no Japão, apesar de não terem sido evacuadas nesta fase.

"As zonas costeiras da costa ocidental de Sakhalin podem ser afetadas por ondas de tsunami", afirmou o Ministério russo das Situações de Emergência no Telegram, acrescentando que, atualmente, não se prevê que o tamanho da onda ultrapasse os 50 centímetros.

"Esta altura de onda não representa uma ameaça para a vida da população", esclareceu, apelando aos 445.000 habitantes desta ilha a noroeste do Japão para "manterem a calma".

As autoridades de Vladivostok, uma cidade com 600.000 habitantes, aconselharam os pescadores a regressar ao porto, visto que preveem uma onda de três metros.

Fortes terramotos atingiram hoje o centro do Japão, levando as autoridades a emitir um alerta de tsunami e a ordenar à população da área afetada que se refugiasse em terrenos mais altos.

Situado no anel de fogo do Pacífico, o Japão é um dos países do mundo onde os terramotos são mais frequentes.