Pedro Nuno Santos diz que não há qualquer problema com a TAP

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, disse hoje não haver qualquer problema com a TAP, porque já é uma empresa que dá lucro, o que orgulha os socialistas pelo trabalho que realizaram.

"Não há qualquer problema com a TAP. Nós temos problemas muito sérios no país, a TAP não é um problema. A TAP deixou de ser um problema. A TAP era uma empresa cronicamente deficitária, que dava prejuízo. Hoje é uma empresa saudável, que dá lucro e nós temos orgulho do trabalho que fizemos", afirmou, quando discursava num jantar de reis organizado pela concelhia socialista de Vizela, no distrito de Braga.

"Foi tudo perfeito? Não, não foi, como diz o povo. E nós, na TAP, conseguimos deixar a empresa a dar lucro", reforçou, muito aplaudido.

O líder socialista falava para algumas centenas de militantes e simpatizantes do PS, num restaurante da localidade.

No seu discurso, Pedro Nuno Santos acusou o PSD de ser "o partido da instabilidade", frisando que, ao contrário daquele partido, o PS tem para oferecer ao país "estabilidade, previsibilidade e segurança".

"Ao dia de hoje, nós já sabemos que o líder do PSD não vai governar. O líder do PSD já disse duas coisas que o impedem de algum dia poder governar Portugal. Ele disse ao país que não governa se ficar em segundo lugar, ele disse ao país que não governa com o Chega. Aquilo que o líder do PSD disse ao país é que não terá condições no dia 10 de março para governar Portugal", concluiu o secretário-geral.