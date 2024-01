CDU aponta exemplo da "lenta construção de Justiça Social" nas zonas altas do Funchal

A CDU esteve, hoje, no Ribeiro Lavrador, nas Zonas Altas do Funchal, para apontar aquele que, para o partido, é um dos exemplos da "lenta construção de Justiça Social". Edgar Silva referiu que, graças à luta da população, está já orçamentada a verba necessária para se proceder à construção da estrada, há muito prometida.

"Embora seja ainda preciso muito trabalho até que as obras se iniciem, até que a construção da nova estrada se concretize, muita luta ainda está por fazer, porém, importa valorizar esta importante conquista: pela primeira vez o povo conseguiu que o investimento público esteja destinado à melhoria dos acessos àquela localidade tão esquecida pela governação", refere a CDU.

Edgar Silva fez questão de frisar que "tal como noutros locais, no Ribeiro Lavador, a população, através da continuidade de cada uma das lutas concretas, conseguiu, num primeiro momento, que os governantes fossem obrigados a investir na melhoria dos acessos e, agora, numa nova etapa, foi alcançada uma nova vitória da luta das populações".

É assim que se edifica a Justiça Social, palmo a palmo. Os direitos conquistam-se. Os direitos do povo, a construção da Justiça Social, como está a acontecer nas zonas altas do Funchal, é o resultado de uma lenta marcha. Lenta, mas fundamental, sem a qual o povo não alcançaria melhores condições de vida. Esta é a luta indispensável para que seja possível viver melhor na nossa terra Edgar Silva

Na ocasião, afiançou que é com a luta das populações que se consegue alcançar os objectivos: "foi a força da luta que apressou a concretização do investimento público. Foi a persistência da iniciativa das populações que abriram novas possibilidades à realização dos direitos sociais. É assim que se escreve a lenta construção da Justiça Social".

A CDU aponta a falta de investimento nas Zonas Altas, com falta de bolsas de estacionamento, falta de equipamentos públicos, havendo evidentes desigualdades socais, que contrastam com "os lugares dos senhores do mando". Por isso, a CDU valoriza as conquistas alcançadas pela população.