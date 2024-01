Suspeito de matar jovem e idosa no Seixal ficou em prisão preventiva

O homem suspeito de ser o autor de dois homicídios, de um jovem e de uma idosa, com recurso a arma branca no Seixal, distrito de Setúbal, ficou em prisão preventiva, segundo fonte ligada ao processo.

O homem de 24 anos foi hoje ouvido pelo juiz no Tribunal do Seixal, dois dias depois de ter sido detido pela Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal.

Segundo a PJ, o homem, sem antecedentes criminais, é também suspeito de roubos ocorridos entre o primeiro e o segundo homicídio.

O primeiro homicídio ocorreu em 26 de dezembro, tendo a vítima, um jovem de 20 anos, sido agredida com uma arma branca na via pública.

O segundo homicídio ocorreu na terça-feira, quando o suspeito terá abordado uma idosa na via pública, com o objetivo de roubar a sua mala, tendo "no decurso do roubo desferido várias facadas que causaram a morte" da vítima.

Fontes da Proteção Civil e da PSP tinham adiantado na terça-feira à Lusa que uma idosa, de 76 anos, tinha morrido depois de ter sido esfaqueada numa rua da freguesia da Amora, no concelho do Seixal.

O suspeito foi identificado, localizado e detido, fora de flagrante delito, na sequência de uma operação da PJ realizada através do departamento de investigação criminal de Setúbal, em articulação com o comando da PSP de Setúbal e com a esquadra de investigação criminal do Seixal.

Segundo a PSP, durante a investigação foi apreendido material de prova relevante.

De acordo com um comunicado da PSP divulgado na quinta-feira, após a morte do jovem, em dezembro, a divisão policial do Seixal reforçou de imediato o patrulhamento naquela área, "não só na vertente de visibilidade, mas também com efetivo afeto à investigação criminal".

Quanto aos quatro roubos ocorridos entre os dois crimes, a PSP refere que, pelas investigações realizadas, foi possível apurar que terão sido cometidos pelo suspeito dos homicídios, atendendo às suas características físicas, bem como ao 'modus operandi' adotado (ameaça com arma branca, escolha de vítimas do sexo feminino, atuação no período noturno).