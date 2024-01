Suspeito de crimes sexuais detido na Madeira

Um homem de 42 anos foi detido pela Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira e em colaboração com a Unidade de Informação Criminal, na sequência de um Mandado de Detenção Europeu emitido pelas autoridades francesas para cumprimento de pena pela prática de crime contra autodeterminação sexual (actividades sexuais com menores até 18 anos).

Segundo um comunicado emitido pela PJ, o detido irá ser presente às autoridades judiciárias competentes para tramitação e apreciação do pedido de entrega e eventual aplicação de medida de coacção tida por adequada.