VegMadeira promove palestra 'Nutrição e Imunidade'

A nova direcção da VegMadeira realiza amanhã, dia 20 de Janeiro, pelas 18 horas, a palestra 'Nutrição e Imunidade', no Hotel Barceló.

A preletora convidada é Ana Garcez, nutricionista integrativa, que no mesmo dia também irá dinamizar o workshop 'O princípio de tudo'.

Apesar do evento ser gratuito, é necessária uma inscrição obrigatória, que deve ser feita através do seguinte e-mail: [email protected].

De realçar ainda que nova direcção da associação realizou ontem a sua primeira iniciativa, com o regresso do evento 'Nós somos o que comemos', que reuniu associados e amigos, num jantar-convívio de comida vegana, no restaurante Mania da Cozinha.