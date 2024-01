Acaporama promove webinar sobre Estimulação Cognitiva

Um Webinar sobre "Estimulação Cognitiva no dia a dia – a chave para um cérebro fit" promovido pela Academia de Formação da ACAPORAMA, em parceria com o Polo de Emprego da Casa do Povo da Ponta do Sol, a decorrer no dia 22 de Janeiro, através do Skype, pelas 17h00.

"À medida que a nossa idade avança, deparamo-nos com um declínio cognitivo associado ao envelhecimento normal. Isto significa que se vai perdendo algumas capacidades cognitivas com o passar do tempo", situa a Acaporama para justificar a pertinência do seminário em formato virtual. "Por outro lado, fala-se em Défice Cognitivo Ligeiro quando esse declínio é superior ao esperado, sendo a perda de capacidades um pouco mais grave. Quando essa perda é mais grave ainda, estamos perante uma demência".

E continua: "Como sabemos, a nossa pirâmide etária é invertida e o número de pessoas idosas tem tendência a continuar a aumentar. Olhando para números, e de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (dados de 2021), Portugal tem um índice de envelhecimento de 181,3 (181,3 idosos por cada 100 jovens). Quanto à Região Autónoma da Madeira, o valor é de 158,2. E esta é uma tendência mundial. As Nações Unidas referem que o número de pessoas com mais de 60 anos em 2017 era de 962 milhões, e estimam que em 2050 venham a ser 2,1 mil milhões e em 2100 3,1 mil milhões. Paralelamente, o número de casos de demências, em Portugal, também tem tendência a aumentar, sendo que até 2050 vai mais que duplicar, segundo dados de uma notícia do Público (2020). Em 2018 a demência atingiu 193.516 (1,88%) pessoas em Portugal, e perspetiva-se que atinja os 346.905 em 2050 (3,82%)."

Ora, "as demências podem ser resultado de vários fatores, alguns de natureza biológica e outros relacionados com o ambiente envolvente (ex.: poucos estímulos, poucas atividades cognitivas desafiantes)", sendo que "actualmente ainda não há um tratamento que permita reverter estas condições, mas podemos retardar o seu progresso através, por exemplo, da estimulação cognitiva. Então, como é que a estimulação cognitiva pode manter o nosso cérebro fit?", questiona.

E responde: "Basicamente, a estimulação cognitiva faz ao cérebro o que o exercício físico faz aos músculos: fortalece e desenvolve. Ao incorporar práticas que desafiem e envolvam a nossa cognição, estamos investindo na manutenção das nossas capacidades e no retardar de potenciais doenças neurodegenerativas. E na prática, como podemos estimular o nosso cérebro?"

Diz o texto informativo e de incentivo à participação que "esta é a grande questão que queremos aprofundar no nosso Webinar 'Estimulação Cognitiva no dia a dia – a chave para um cérebro fit'", que contará com a colaboração de Lina Castanho, Psicóloga e formadora da Acaporama.