Zona afectada pelo mau tempo no Curral das Freiras visitada por Pedro Fino

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino visitou esta manhã o sítio da Fajã dos Cardos, na freguesia do Curral das Freiras, para se inteirar das consequências da derrocada ocorrida no passado sábado, devido à forte precipitação.

"Acompanhado pelo presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, e do presidente da Junta de Freguesia do Curral das Freiras, Salustino Gonçalves, Pedro Fino esteve no local onde, desde ontem, decorrem os trabalhos de desobstrução da linha de água, pelos serviços de hidráulica fluvial da SREI, de modo a garantir a segurança da população", revela uma nota dirigida à imprensa.

E acrescenta: "Na sequência da obstrução de uma linha de água devido à queda de pedras de grandes dimensões, o acesso a uma moradia ficou interdito e três viaturas ficaram danificadas".

"Por precaução, a família ali residente foi realojada provisoriamente pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos, estando o seu regresso previsto só após a conclusão dos trabalhos de limpeza em curso", sustenta a mesma nota.

E conclui: "Estes trabalhos de desobstrução poderão ter de ser interrompidos devido ao agravamento das previsões meteorológicas que colocam, a partir das 00h00 desta terça-feira, a costa Sul e regiões montanhosas da Madeira sob aviso laranja".