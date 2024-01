PCP afirma que política habitacional do PSD é assente em "propaganda enganosa"

O PCP criticou, hoje, as políticas do PSD em relação à habitação, dizendo que se baseiam em "propaganda enganosa", até porque, apesar de terem sido inscritas verbas que supostamente são de apoio à habitação, no Orçamento da Região, "deixam a grande maioria das famílias que precisam de apoio fora dos critérios".

O deputado Ricardo Lume indicou que "segundo a Estratégia Regional de Habitação de junho de 2020 existiam mais de 4,8 mil famílias que solicitaram apoio para a habitação, das quais 3 mil tinham um rendimento mensal inferior ao salário mínimo, ou seja, estas famílias não têm condições de encontrar no mercado de arrendamento uma habitação digna para as suas necessidades e muito menos têm condições para a aquisição de casa própria".

Na prática são publicidade enganosa, um pouco como acontece nas televendas, quando é anunciado parece que é vai dar respostas às necessidades, quando contactamos com o produto percebemos a sua inoperacionalidade. Ricardo Lume

Ricardo Lume lembra que a realidade mudou desde 2020, dado o aumento do custo de vida, os baixos salários, a especulação imobiliária, o aumento dos juros para o crédito à habitação e os valores elevados das rendas. Por isso, leva à Assembleia Legislativa da Madeira um Projecto de Decreto Legislativo Regional para a criação de uma Comissão de Acompanhamento para a execução da Estratégia Regional de Habitação e para a execução das verbas do PRR destinadas à Habitação.